Цена газа на март для населения снижена на 14%: это минимум с 2016 года

В то же время у Коболева признают, что согласно правительственных правил НАК не поставляет газ напрямую населению, кроме Кировоградской обл, поэтому конечная цена для харьковчан будет зависеть от аппетитов посредников и регионального газсбыта.
Свое возвращение на должность руководителя "Нафтогаза" Коболев отметил заявлением о снижении цены на газ для населения на 14% по сравнению с февралем.
Об этом сообщает Twitter госкомпании.
"Цена газа от Нафтогаза составит 3,4 грн/кубометр без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.
В платежке за газ вы увидите цену 4,3 грн/кубометр. Это снижение на 14% по сравнению с февралем и самая низкая цена с 2016 года", - говорится в сообщении.
В то же время в "Нафтогазе" признают, что согласно правительственных правил НАК не поставляет газ напрямую населению, кроме Кировоградской обл.
"Надеемся, частные поставщики скорректируют свою цену в соответствии рыночному снижению и она не будет превышать 4,3 грн/куб.
Мы применили минимально возможную, разрешенную законодательством цену и планируем делать это и в дальнейшем", - подчеркивают в НАК.
Компания сообщает, что снижение стало возможным благодаря новому индикатору на внутреннем рынке.
"Цена рассчитывается по формуле, которую определяет Кабмин. Основным индикативом результаты биржевых торгов газовом хабе ТТF. Однако, в марте на внутреннем рынке Украины появился новый индикатор.
Оператор газотранспортной системы провел тендер на значительный объем газа и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на газ. Поэтому именно на этот индикатор мы ориентировались при расчете цены на газ", - резюмируют в "Нафтогазе".
Напомним:
Украина в 2020 году может сэкономить 5-6 миллиардов долларов в связи со снижением цен на нефть и газ на 50-60%, импорт которых составляет 20% от общего.
В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения составила 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газосбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
Отмечается, что это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года.
Больше всего за коммунальные платежи платят в Днепре, далее идут Кропивницкий и Сумы, меньше всего платят в Ужгороде и Черновцах.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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