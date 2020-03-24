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24.03.2020  08:15   

Где в Харькове не будет воды 24 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Мира, 74 (п. №1) до 20:00 24 марта.

Киевский район:
ул. Максимилиановская (Ольминского), 9 до 20:00 24 марта.

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 24 марта.

Немышлянский район:
пр. Московский, 190/1 (п. №10, стояк) до 20:00 24 марта.

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3) до 20:00 24 марта.

Основянский район:
пр. Гагарина, 72 (п. №12, стояк) до 20:00 24 марта.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 24 марта;
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 7 (п. №8, стояк) до 20:00 25 марта.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №4, стояк), 130/132 (п. №1) до 20:00 24 марта;
ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 25 марта.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 327 (п. №1), ул. Культуры, 10 (п. №3) до 20:00 24 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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