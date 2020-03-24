24.03.2020 08:15

Где в Харькове не будет воды 24 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Мира, 74 (п. №1) до 20:00 24 марта.



Киевский район:

ул. Максимилиановская (Ольминского), 9 до 20:00 24 марта.



Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 24 марта.



Немышлянский район:

пр. Московский, 190/1 (п. №10, стояк) до 20:00 24 марта.



Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3) до 20:00 24 марта.



Основянский район:

пр. Гагарина, 72 (п. №12, стояк) до 20:00 24 марта.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 24 марта;

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 7 (п. №8, стояк) до 20:00 25 марта.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №4, стояк), 130/132 (п. №1) до 20:00 24 марта;

ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 25 марта.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 327 (п. №1), ул. Культуры, 10 (п. №3) до 20:00 24 марта.