Где в Харькове не будет воды 24 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Мира, 74 (п. №1) до 20:00 24 марта.
Киевский район:
ул. Максимилиановская (Ольминского), 9 до 20:00 24 марта.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 24 марта.
Немышлянский район:
пр. Московский, 190/1 (п. №10, стояк) до 20:00 24 марта.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3) до 20:00 24 марта.
Основянский район:
пр. Гагарина, 72 (п. №12, стояк) до 20:00 24 марта.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 24 марта;
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 7 (п. №8, стояк) до 20:00 25 марта.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №4, стояк), 130/132 (п. №1) до 20:00 24 марта;
ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 25 марта.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 327 (п. №1), ул. Культуры, 10 (п. №3) до 20:00 24 марта.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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