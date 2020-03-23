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23.03.2020  08:02   

Где в Харькове не будет воды 20 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Максимилиановская (Ольминского), 9, ул. Астрономическая, 35-и (п. №3, стояк) до 20:00 23 марта.

Московский район:         
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-в (п. №6, стояк) до 18:00 23 марта;
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 23 марта.

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3) до 20:00 23 марта.

Слободской район:        
ул. Плехановская, 73 (п. №6, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 143 (п. №5, спаренный стояк), ул. Ньютона, 125 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №1, стояк) до 20:00 23 марта.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), пр. Победы, 75 (п. №7, стояк), пр. Победы, 50-а (п. №2, стояк) до 20:00 23 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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