Где в Харькове не будет воды 22 марта

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-в (п. №6, стояк) до 18:00 22.03.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 22.03.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-и (п. №3, стояк), ул. Пушкинская, 96-а до 20:00 22.03.20 г.
Немышлянский район:
ул. Благодатная, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 22.03.20 г.
Новобаварский район:
проезд 2-й Райгородский, 9-а до 20:00 22.03.20 г.
Слободской район:
ул. Плехановская, 73 (п. №6, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 143 (п. №5, спаренный стояк), ул. Ньютона, 125 (п. №2, стояк) до 20:00 23.03.20 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 201-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1) до 20:00 22.03.20 г.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
По традиции, к выходным погода испортится.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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