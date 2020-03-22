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22.03.2020  10:17   

Где в Харькове не будет воды 22 марта

В части домов города временно прекращено водоснабжение


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-в (п. №6, стояк) до 18:00 22.03.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 22.03.20 г.

А также:                           

Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-и (п. №3, стояк), ул. Пушкинская, 96-а до 20:00 22.03.20 г.

Немышлянский район:
ул. Благодатная, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 22.03.20 г.

Новобаварский район:
проезд 2-й Райгородский, 9-а до 20:00 22.03.20 г.

Слободской район:
ул. Плехановская, 73 (п. №6, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 143 (п. №5, спаренный стояк), ул. Ньютона, 125 (п. №2, стояк) до 20:00 23.03.20 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 201-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1) до 20:00 22.03.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение
 
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