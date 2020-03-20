Должники по коммуналке и ипотеке получили «иммунитет»: сколько он действует

Такие нормы предусмотрены в законе о борьбе с распространением коронавируса.
Госисполнители на период действия карантина и 30 дней после него не будут принудительно выселять людей за коммунальные долги и взыскивать ипотечные задолженности. Об этом заявил глава Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко.
"На время действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены государственные исполнители не будут исполнять решение о принудительном выселении людей и взыскании жилья за коммунальные долги, а также взыскании по ипотечным долгам", – сказал Миненко в комментарии Укринформу.
По его словам, такие нормы предусмотрены в законе о борьбе с распространением коронавируса.
При этом Миненко напомнил, что в Законе Украины "Об исполнительном производстве" есть ограничения: квартиру можно забрать и продать на аукционе только в двух случаях:
"Долг считают за предыдущие три года, поэтому для ареста единственной квартиры в среднем ежемесячно нужно накапливать 2,6 тыс. грн задолженности. В других случаях никто не имеет права лишать жилья", – отметил он. И добавил, что взыскание жилья может происходить только по решению суда.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
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