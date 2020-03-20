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20.03.2020  10:59   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 19 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Шацкая (Фурманова), 24, пр. Московский, 181, пр. Героев Сталинграда, 173-а, ул. Дергачевская, 4, ул. Херсонская/ул. Софиевская, ул. Клочковская/ул. Дербентская, ул. 23 Августа, 70.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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