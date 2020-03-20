20.03.2020 10:59

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 19 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Шацкая (Фурманова), 24, пр. Московский, 181, пр. Героев Сталинграда, 173-а, ул. Дергачевская, 4, ул. Херсонская/ул. Софиевская, ул. Клочковская/ул. Дербентская, ул. 23 Августа, 70.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.