20.03.2020 08:58

Как харьковские КП работают во время карантина (ВИДЕО)

Работай или дистанционно, или там где живешь– на время карантина коммунальщики Харькова ищут варианты работы для своих сотрудников.



// izvestia.kharkov.ua

Город – как большой механизм, должен работать как часы. Придомовые территории должны ежедневно убираться, мусор – вывозиться и утилизироваться, в кранах должна быть вода, лифты – работать без сбоев.

Однако в условиях карантина, особенно с закрытием подземки, некоторым сотрудникам коммунальных служб Харькова стало труднее добираться утром на работу. Просто на это уходит больше времени. Поэтому, чтобы в Первой столице не возникло коммунального коллапса, начали искать пути решения этой проблемы. Выход найден – работай там, где живешь.



Первыми, кто решился воплотить в жизнь такую ​​инициативу стало КП «Жилкомсервис».



«Мы организовали удалённый доступ. Для того, чтобы работать в программном обеспечении, тем людям, который обеспечивают наш рабочий процесс. И человек контактирует по телефону, по электронной почте с жильцом, с подрядчиком и выполняет ту задачу, которую ему ставит руководитель этого отдела или этого управления. Я считаю, что «Жилкомсервис» это может обеспечить. Будем стараться работать в таком режиме пока не закончатся карантинные мероприятия», – рассказала заместитель директора КП «Жилкомсервис» Татьяна Поздеева.



Понятно, что по телефону или интернету решить все коммунальные вопросы невозможно, в первую очередь это касается уборки дворов, ремонта водоводов и другое. Но и здесь вариант.



«Если слесарь живёт в Московском, а ему нужно ехать в Немышлянский район, то можно с филиалами договориться. Провести мероприятия по охране труда, сформировать ему новый рабочий плановый день или плановую неделю и переместить его в другой район, если это технически возможно», – рассказала Татьяна Поздеева.



Также, добавляют коммунальщики, они принимают все необходимые меры по мониторингу здоровья сотрудников всех городских КП. И для уменьшения людей на тех же совещаниях проводят их через интернет.



«У нас все коммунальные предприятия в городе Харькове работают только по видеоконференции. Ни на какие собрания, совещания, встречи мы уже не ходим – у нас этого нет. Мы работаем по видеоконференции. Это очень удобная телекоммуникация, где мы можем дать задание, поставить вопросы и сразу можно работать с разными субъектами. Это и подрядчики, это и исполнители, это и технадзор, который контролирует поставленные задачи, вот так»», – рассказала Татьяна Поздеева.



