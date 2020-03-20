20.03.2020 08:49

Где в Харькове не будет воды 20 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Чернышевская, 85/14, ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк), ул. Пушкинская, 96-а (п. №2, стояк), пр. Московский, 3 (п. №5) до 20:00 20 марта.



Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Тракторостроителей, 114-а (п. №8, стояк) до 20:00 20 марта.



Немышлянский район:

проезд Стадионный, 10/1 (п. №1, стояк), пр. Московский, 210 (п. №5-8) до 20:00 20 марта.



Новобаварский район:

ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 20 марта.



Основянский район:

ул. Чугуевская, 33 (п. №2) до 20:00 20 марта.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), ул. Плехановская, 73 до 20:00 20 марта.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк) до 20:00 20 марта.



Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 25/46 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №3,4, стояк) до 20:00 20 марта.





