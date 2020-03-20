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20.03.2020  08:49   

Где в Харькове не будет воды 20 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Чернышевская, 85/14, ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк), ул. Пушкинская, 96-а (п. №2, стояк), пр. Московский, 3 (п. №5) до 20:00 20 марта.

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Тракторостроителей, 114-а (п. №8, стояк) до 20:00 20 марта.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 10/1 (п. №1, стояк), пр. Московский, 210 (п. №5-8) до 20:00 20 марта.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 20 марта.

Основянский район:
ул. Чугуевская, 33 (п. №2) до 20:00 20 марта.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), ул. Плехановская, 73 до 20:00 20 марта.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк) до 20:00 20 марта.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 25/46 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №3,4, стояк) до 20:00 20 марта.


 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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