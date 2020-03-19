Где в Харькове не будет воды 19 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк), ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №6, стояк) до 20:00 19 марта.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 18 марта;
ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 19 марта.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 10/1 (п. №1, стояк) до 20:00 19 марта.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк) до 20:00 19 марта.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 70, ул. Космонавтов, 4 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 25/46 (п. №3, стояк) до 20:00 19 марта.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
В Харькове будет преимущественно ясно. Без существенных осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
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