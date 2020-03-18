18.03.2020 13:37

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 17 марта было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 50, ул. Старошишковская, 9-а, ул. Халтурина, 18-а, ул. Семиградская, 13, ул. Подсолнечная, 35, ул. Фигнера, 35, ул. Тимирязева, 42, ул. Кокчетавская, 51, ул. Зачепиловская, 57, ул. Коцюбинского, 13, ул. 23 Августа, 81.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.