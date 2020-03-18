Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 17 марта было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 50, ул. Старошишковская, 9-а, ул. Халтурина, 18-а, ул. Семиградская, 13, ул. Подсолнечная, 35, ул. Фигнера, 35, ул. Тимирязева, 42, ул. Кокчетавская, 51, ул. Зачепиловская, 57, ул. Коцюбинского, 13, ул. 23 Августа, 81.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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