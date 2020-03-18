Где в Харькове не будет воды 18 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Гарибальди, 4 (стояк) до 18:00 18 марта.; въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 18 марта.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 10/1 (п. №1, стояк) до 20:00 18 марта.
Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6-а (п. №2, стояк) до 17:00 18 марта.
Основянский район:
пр. Гагарина, 13 (п. №1) до 17:00 18 марта.
Слободской район:
ул. Аскольдовская, 6-в (п. №2, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №14, стояк) до 20:00 18 марта.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк) до 20:00 19 марта.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 70, ул. Ахсарова, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 18 марта.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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