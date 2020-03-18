18.03.2020 08:18

Где в Харькове не будет воды 18 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Гарибальди, 4 (стояк) до 18:00 18 марта.; въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 18 марта.



Немышлянский район:

проезд Стадионный, 10/1 (п. №1, стояк) до 20:00 18 марта.



Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6-а (п. №2, стояк) до 17:00 18 марта.



Основянский район:

пр. Гагарина, 13 (п. №1) до 17:00 18 марта.



Слободской район:

ул. Аскольдовская, 6-в (п. №2, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №14, стояк) до 20:00 18 марта.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк) до 20:00 19 марта.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 70, ул. Ахсарова, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 18 марта.