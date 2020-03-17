Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 16 марта было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Жуковского, 12-а, пл. 1 Мая (возле ипподрома), Белгородское шоссе (6 Лесопарковая зона), ул. Валентиновская (Блюхера), 18-20, ул. Солнечная, 3, ул. Баркалова (Тельмана), 10, ул. Ахсарова, 5, ул. Малогончаровская, 6, ул. Чугуевская, 12, ул. Котельниковская, 21, ул. Ахсарова, 15-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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