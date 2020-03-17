Где в Харькове не будет воды 17 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 17 марта.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 10/1 (п. №1) до 20:00 17 марта.
Слободской район:
въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 17 марта.
Холодногорский район:
ул. Кокчетавская (ч/с) до 20:00 17 марта;
ул. Волонтерская, 70-а (п. №2, стояк) до 20:00 18 марта.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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