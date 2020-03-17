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17.03.2020  08:14   

Где в Харькове не будет воды 17 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 17 марта.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 10/1 (п. №1) до 20:00 17 марта.

Слободской район:
въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 17 марта.

Холодногорский район:
ул. Кокчетавская (ч/с) до 20:00 17 марта;
ул. Волонтерская, 70-а (п. №2, стояк)  до 20:00 18 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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