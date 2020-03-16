Главная Новости ЖКХ Харьковгоргаз переходит в режим онлайн – на предприятии введен карантин
16.03.2020  15:01   

Харьковгоргаз переходит в режим онлайн – на предприятии введен карантин

Поскольку существует угроза распространения вируса, поход в отделения компании и Центры обслуживания клиентов для получения услуги - это лишний риск, как для клиентов, так и специалистов, которые общаются с потребителями газа.


//khgor.104.ua

Для того, чтобы сократить риски заболевания и распространения вируса, с 16 марта по 3 апреля 2020 года, все консультации осуществлять в телефонном режиме по телефонам Контакт-центра: 067 01 07 104 или 057 76 65 104

Напоминаем, что для бытовых потребителей есть возможность получить всю информацию по лицевому счету и осуществить оплату за услуги газоснабжения и распределения газа с помощью дистанционных онлайн - сервисов:

через личный кабинет на сайте 104.ua
http://bit.ly/cabinet104

мобильное приложение 104Mobile для Android
http://bit.ly/104Android

мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone
http://bit.ly/104iPhone

чат бот «7104ua» в Viber
http://bit.ly/7104uaViber

Подробную информацию о личной гигиены и официальную обновленную информацию о коронавирусе в Украине можно найти здесь.

Источник:   АО «Харьковгоргаз»
 Тэги:  харьковгоргаз, харьков, карантин, онлайн
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.07 ЖКХ Незаконные врезки в газопровод и накрученные счетчики: Харьковгоргаз не досчитался семи миллионов гривен 23.05 ЖКХ Заявление Харьковгоргаза: предприятие изменило наименование и тип акционерного общества 16.05 ЖКХ В Харькове уменьшат подачу газа: адреса
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 