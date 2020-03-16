Харьковгоргаз переходит в режим онлайн – на предприятии введен карантин

Поскольку существует угроза распространения вируса, поход в отделения компании и Центры обслуживания клиентов для получения услуги - это лишний риск, как для клиентов, так и специалистов, которые общаются с потребителями газа.
Для того, чтобы сократить риски заболевания и распространения вируса, с 16 марта по 3 апреля 2020 года, все консультации осуществлять в телефонном режиме по телефонам Контакт-центра: 067 01 07 104 или 057 76 65 104
Напоминаем, что для бытовых потребителей есть возможность получить всю информацию по лицевому счету и осуществить оплату за услуги газоснабжения и распределения газа с помощью дистанционных онлайн - сервисов:
через личный кабинет на сайте 104.ua
http://bit.ly/cabinet104
мобильное приложение 104Mobile для Android
http://bit.ly/104Android
мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone
http://bit.ly/104iPhone
чат бот «7104ua» в Viber
http://bit.ly/7104uaViber
Подробную информацию о личной гигиены и официальную обновленную информацию о коронавирусе в Украине можно найти здесь.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
влажность:
давление:
ветер: