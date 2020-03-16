16.03.2020 15:01

Харьковгоргаз переходит в режим онлайн – на предприятии введен карантин

Поскольку существует угроза распространения вируса, поход в отделения компании и Центры обслуживания клиентов для получения услуги - это лишний риск, как для клиентов, так и специалистов, которые общаются с потребителями газа.



//khgor.104.ua

Для того, чтобы сократить риски заболевания и распространения вируса, с 16 марта по 3 апреля 2020 года, все консультации осуществлять в телефонном режиме по телефонам Контакт-центра: 067 01 07 104 или 057 76 65 104

Напоминаем, что для бытовых потребителей есть возможность получить всю информацию по лицевому счету и осуществить оплату за услуги газоснабжения и распределения газа с помощью дистанционных онлайн - сервисов:

через личный кабинет на сайте 104.ua

http://bit.ly/cabinet104



мобильное приложение 104Mobile для Android

http://bit.ly/104Android



мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone

http://bit.ly/104iPhone



чат бот «7104ua» в Viber

http://bit.ly/7104uaViber

Подробную информацию о личной гигиены и официальную обновленную информацию о коронавирусе в Украине можно найти здесь.