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16.03.2020  08:05   

Где в Харькове не будет воды 16 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 4-б  до 20:00 16 марта.

Московский район:
ул. Героев Труда, 47 (п. №3), ул. Гарибальди, 2 к.1(п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1) до 20:00 16 марта.

Новобаварский район:
ул. Маршала Конева, 9 до 20:00 16 марта.

Слободской район:
въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк), пр. Гагарина, 49-а (п. №2), пр. Героев Сталинграда, 154- а(п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 167 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 16 марта.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (стояк), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №3, стояк) ул. Клочковская, 156-а, ул. Коцюбинского, 13 до 20:00 16 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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