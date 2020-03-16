Где в Харькове не будет воды 16 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 4-б до 20:00 16 марта.
Московский район:
ул. Героев Труда, 47 (п. №3), ул. Гарибальди, 2 к.1(п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1) до 20:00 16 марта.
Новобаварский район:
ул. Маршала Конева, 9 до 20:00 16 марта.
Слободской район:
въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк), пр. Гагарина, 49-а (п. №2), пр. Героев Сталинграда, 154- а(п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 167 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 16 марта.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (стояк), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №3, стояк) ул. Клочковская, 156-а, ул. Коцюбинского, 13 до 20:00 16 марта.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
влажность:
давление:
ветер: