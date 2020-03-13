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13.03.2020  19:49   

У Київському районі нагородили кращих працівників ЖКГ

Прийом з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відбувся сьогодні, 13 березня, в Адміністрації Київського району.


//city.kharkov.ua
Голова райадміністрації Неллі Казанжиєва привітала всіх присутніх із професійним святом та подякувала за нелегку щоденну працю, професіоналізм, старанність, а також за турботу про Київський район та комфорт його жителів.
 
Вона вручила працівникам комунальних підприємств Почесні грамоти Адміністрації Київського району та Подяки голови району.
 
А творчим подарунком для них став виступ заслуженої артистки України Вікторії Вєннікової.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  коммунальщики, праздник работников жкх, харьков
 
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