У Київському районі нагородили кращих працівників ЖКГ

Прийом з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відбувся сьогодні, 13 березня, в Адміністрації Київського району.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, тем более спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь – вероятность ошибиться очень велика.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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