Где в Харькове не будет воды 13 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Гоголя, 13, пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 20/321 (п. №6, стояк) до 20:00 13 марта.
Московский район:
въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Дружбы Народов, 206 (п. №7, стояк) до 20:00 13 марта.
Слободской район:
въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк), ул. Молочная (Кирова), 11(кор. №2, стояк) до 20:00 13 марта.
Шевченковский район:
ул. Балакирева, 50 (стояк), ул. Есенина, 12 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 13 марта;
ул. Новгородская, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 27 (эт. №12-16), пр. Науки (Ленина), 17-а, 19-б, 21-а, 22 (эт. №5-14), ул. Космическая, 11, 25, 47 (эт. №9-16), ул. Клочковская, 148-а, 150-а, 152-а, 154-а, 156-а до 20:00 13 марта.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, тем более спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь – вероятность ошибиться очень велика.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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