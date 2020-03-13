Где в Харькове не будет воды 13 марта. Список адресов

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 13 марта Торопиться с принятием важных решений не стоит, тем более спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь – вероятность ошибиться очень велика.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 13 марта С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь.