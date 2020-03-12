Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 марта было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: просп. Индустриальный (Фрунзе), 1-а, ул. Большая Кольцевая, 124, ул. Шацкая (Фурманова)/ул. Проспектная, пер. 1-й Лесопарковский, 3, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 30-а, ул. Маршала Батицкого, 29, ул. Амосова, 56, ул. Суворова, 46, ул. Коростельская, 21, ул. Некрасова (Песочин), 41, ул. Маршака, 39 –б, ул. Новгородская, 16.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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