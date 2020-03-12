Где в Харькове не будет воды 12 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 81 (п. №2) до 20:00 13 марта.
Киевский район:
пр. Жуковского, 3 (п. №6) до 17:00 12 марта;
ул. Гоголя, 11, ул. Академика Проскуры, 6 (п. №1), пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк), пр. Академика Курчатова, 8-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12 марта;
ул. Героев Труда, 20/321 (п. №6, стояк) до 20:00 13 марта.
Основянский район:
ул. Валдайская, 26 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 12 марта.
Слободской район:
въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 12 марта.
Шевченковский район:
ул. Буковая (Завода Комсомолец) (ч/с), ул. Буковая(Завода Комсомолец), 3, 8, 10, 14, 20, 20-а, 22, 36-а, 37, ул. Есенина, 12 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №2, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №3, стояк), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк), ул. Балакирева, 50 (стояк), пр. Победы, 68-в (п. №1) до 20:00 12 марта.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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