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12.03.2020  08:17   

Где в Харькове не будет воды 12 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 81 (п. №2) до 20:00 13 марта.

Киевский район:
пр. Жуковского, 3 (п. №6) до 17:00 12 марта;
ул. Гоголя, 11, ул. Академика Проскуры, 6 (п. №1), пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк), пр. Академика Курчатова, 8-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12 марта;
ул. Героев Труда, 20/321 (п. №6, стояк) до 20:00 13 марта.

Основянский район:
ул. Валдайская, 26 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 12 марта.

Слободской район:
въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 12 марта.

Шевченковский район:
ул. Буковая (Завода Комсомолец) (ч/с), ул. Буковая(Завода Комсомолец), 3, 8, 10, 14, 20, 20-а, 22, 36-а, 37, ул. Есенина, 12 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №2, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №3, стояк), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк), ул. Балакирева, 50 (стояк), пр. Победы, 68-в (п. №1) до 20:00 12 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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