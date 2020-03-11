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11.03.2020  08:04   

Где в Харькове не будет воды 11 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


//vodokanal.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Герасимовская (ч/с), ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Академика Проскуры, 6 (п. №1), пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №7, стояк) до 20:00 11 новости.

Московский район:
ул. Светлая, 27 (п. №5, стояк), ул. Светлая, 27 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 41 (стояк) до 20:00 11 новости.

Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк), ул. Полтавский Шлях, 119 (п. №1, стояк) до 20:00 11 новости.

Холодногорский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 67-а (п. №1, стояк) до 20:00 11 новости.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк), ул. Есенина, 12 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №2), ул. 23 Августа, 26, ул. Клочковская, 197-в (п. №1, стояк) до 20:00 11 новости.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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