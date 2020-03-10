«Харківські теплові мережі» перерахували вартість послуг за лютий

Суми нарахувань за послуги КП «Харківські теплові мережі» для населення за лютий 2020 року буде зменшено.
Як повідомляється на сайті підприємства, з огляду на зміну вартості поставки природного газу і на підставі механізму і вимог, визначених Постановою Кабміну від 24 грудня 2019 року №1082, суми нарахувань будуть зменшені на наступні послуги:
- теплова енергія для потреб населення: на 21,02%;
- послуги з централізованого опалення для абонентів житлових будинків (з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії та без них) - на 20,79%;
- послуги з централізованого постачання гарячої води:
- за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води - на 18,52%;
- при відсутності рушникосушильників - на 18,34%.
Відповідні зміни будуть відображені у платіжних документах, які споживачі отримають у березні.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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