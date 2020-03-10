10.03.2020 17:25

«Харківські теплові мережі» перерахували вартість послуг за лютий

Суми нарахувань за послуги КП «Харківські теплові мережі» для населення за лютий 2020 року буде зменшено.



://city.kharkov.ua

Як повідомляється на сайті підприємства, з огляду на зміну вартості поставки природного газу і на підставі механізму і вимог, визначених Постановою Кабміну від 24 грудня 2019 року №1082, суми нарахувань будуть зменшені на наступні послуги:



- теплова енергія для потреб населення: на 21,02%;



- послуги з централізованого опалення для абонентів житлових будинків (з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії та без них) - на 20,79%;



- послуги з централізованого постачання гарячої води:



- за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води - на 18,52%;

- при відсутності рушникосушильників - на 18,34%.



Відповідні зміни будуть відображені у платіжних документах, які споживачі отримають у березні.