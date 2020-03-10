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10.03.2020  17:25   

«Харківські теплові мережі» перерахували вартість послуг за лютий

Суми нарахувань за послуги КП «Харківські теплові мережі» для населення за лютий 2020 року буде зменшено.


://city.kharkov.ua

Як повідомляється на сайті підприємства, з огляду на зміну вартості поставки природного газу і на підставі механізму і вимог, визначених Постановою Кабміну від 24 грудня 2019 року №1082, суми нарахувань будуть зменшені на наступні послуги:

- теплова енергія для потреб населення: на 21,02%;

- послуги з централізованого опалення для абонентів житлових будинків (з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії та без них) - на 20,79%;

- послуги з централізованого постачання гарячої води:

- за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води - на 18,52%;
- при відсутності рушникосушильників - на 18,34%.

Відповідні зміни будуть відображені у платіжних документах, які споживачі отримають у березні.

Источник:   ХГС
 Тэги:  отопление, цена, газ, тарифы, харьков
 
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