Где в Харькове не будет воды 9 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 10 марта.
Киевский район:
ул. Герасимовская (ч/с), ул. Старошишковская, 7 (стояк) до 20:00 9 марта.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 140-б (п. №2, стояк), ул. Светлая, 27 (п. №5, стояк), ул. Светлая, 27 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 10 марта.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 4/2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Маршала Рыбалко, 37 (п. №3, стояк) до 17:00 10 марта.
Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 10 марта.
Слободской район:
ул. Полевая, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 10 марта.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 24-а (п. №1,2) до 20:00 10 марта.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (стояк), ул. Есенина, 12 (п. №4, стояк), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк) до 20:00 9 марта;
ул. 23 Августа, 77 (п. №1, стояк), ул. Тобольская, 31-а (п. №2, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 186-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №8) до 20:00 10 марта.
Сегодня вы можете быть подвержены медлительности, граничащей с апатией и ленью. Впрочем, в глубинах вашего организма скапливается мощный заряд энергии, который может вырваться на поверхность в любую минуту.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без существенных осадков.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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