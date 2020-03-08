Где в Харькове не будет воды 8 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 44-б (п. №1) до 20:00 8 марта.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 4/2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Маршала Рыбалко, 37 (п. №3, стояк) до 17:00 8 марта;
ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №6, стояк) до 20:00 8 марта.
Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 10 марта.
Слободской район:
ул. Полевая, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 10 марта.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 24-а (п. №1,2) до 20:00 8 марта.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 77 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №2) до 20:00 8 марта.
Удача ждет тех, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – перейти от слов к делу.
Весна продолжается: синоптики обещают теплые, пусть и не всегда солнечные выходные.
По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.
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