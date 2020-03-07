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07.03.2020  11:05   

Где в Харькове не будет воды 7 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Льва Толстого (ч/с), ул. Каринской (Марселя Кашена) (ч/с), ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 7 марта.

Московский район:
проезд Загородный (ч/с) до 20:00 7 марта;
пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №7, стояк) до 17:00 9 марта.

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 4/2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 7 марта.

Новобаварский район:
ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 7 марта.

Шевченковский район:
пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1), пр. Людвига Свободы, 35-в (стояк) до 20:00 7 марта;
ул. 23 Августа, 77 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк) до 20:00 8 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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