Где в Харькове не будет воды 7 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Льва Толстого (ч/с), ул. Каринской (Марселя Кашена) (ч/с), ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 7 марта.
Московский район:
проезд Загородный (ч/с) до 20:00 7 марта;
пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №7, стояк) до 17:00 9 марта.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 4/2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 7 марта.
Новобаварский район:
ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 7 марта.
Шевченковский район:
пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1), пр. Людвига Свободы, 35-в (стояк) до 20:00 7 марта;
ул. 23 Августа, 77 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк) до 20:00 8 марта.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Весна продолжается: синоптики обещают теплые, пусть и не всегда солнечные выходные.
В высокосный год 7 марта отмечали Поликарпов день, который также назывался Кислые девки.
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