07.03.2020 11:05

Где в Харькове не будет воды 7 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Льва Толстого (ч/с), ул. Каринской (Марселя Кашена) (ч/с), ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 7 марта.



Московский район:

проезд Загородный (ч/с) до 20:00 7 марта;

пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №7, стояк) до 17:00 9 марта.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 4/2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 7 марта.



Новобаварский район:

ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 7 марта.



Шевченковский район:

пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1), пр. Людвига Свободы, 35-в (стояк) до 20:00 7 марта;

ул. 23 Августа, 77 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк) до 20:00 8 марта.