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06.03.2020  09:52   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 5 марта было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Ивана Поддубного (Совхозная), 10, ул. Натальи Ужвий, 62, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 14, ул. Клочковская, 333, ул. Сумская, 51-б. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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