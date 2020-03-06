06.03.2020 09:52

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 5 марта было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Ивана Поддубного (Совхозная), 10, ул. Натальи Ужвий, 62, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 14, ул. Клочковская, 333, ул. Сумская, 51-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.