Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 5 марта было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Ивана Поддубного (Совхозная), 10, ул. Натальи Ужвий, 62, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 14, ул. Клочковская, 333, ул. Сумская, 51-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. И окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Теплая солнечная погода продолжается. Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажность:
давление:
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