06.03.2020 08:15

Где в Харькове не будет воды 6 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



//vodokanal.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк) ул. Героев Труда, 12-а, 20 а-б, ул. Льва Толстого (ч/с), ул. Каринской ( Кашена Марселя) (ч/с), ул. Раевской (Стасовой) (ч/с) до 20:00 6 марта.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 73 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-г (п. №2, стояк), проезд Загородный (ч/с) до 20:00 6 марта.



Немышлянский район:

проезд Стадионный, 9 (п. №1) до 17:00 6 марта., ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 6 марта.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №1) до 17:00 6 марта.



Основянский район:

пр. Гагарина, 72 (п. №4, стояк) до 20:00 6 марта.



Слободской район:

пр. Московский, 96-а (п. №1), пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №1, стояк) ул. Тарасовская, 17, пер. Брянский, 7, въезд Тарасовский, 3, 4, ул. Полевая, 2, 6, 10, ул. Полевая, 4, 8 до 20:00 6 марта.