05.03.2020 09:52

У Харкові представили сіті-бот «Назар»

Захід «Kharkiv Open Data Day 2020» відбувся 4 березня у Харкові.



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Він був приурочений до Міжнародного дня відкритих даних, який святкують у березні, і пройшов одночасно з подібними заходами по всій країні.

Під час заходу обговорювалася міська політика щодо відкритих даних і перспективні ідеї в цьому напрямку.

Заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот підкреслив, що на сьогоднішній день дані є найціннішим ресурсом, яким володіє місто, бізнес або громадянин. Щоб ці дані використовувалися для інтересів конкретної людини, вони мають бути відкритими.



«Зараз ми думаємо над тим, як грамотно використовувати дані, які збирають департаменти міськради або комунальні підприємства, на благо жителів міста. Обмін цими даними колосально підвищить ефективність міськради. Це дозволить уникнути паперової тяганини, заощадить час для обміну інформацією. І це один із найпростіших способів об'єднати бізнес, місто і його жителів, зробити так, щоб із відкритих даних створити корисні сервіси, підвищити ефективність міського управління. Окремий напрямок - відкриття даних для зовнішнього світу, щоб IT- компанії або інші зацікавлені структури могли на їх основі створити корисні сервіси для городян», - зазначив Олег Дробот.



Він нагадав, що торік, завдяки даним, які були відкриті містом, почав роботу проєкт «Зупинка». Цей сервіс дозволяє городянам відслідковувати рух тролейбусів і трамваїв.



Сьогодні ж, під час заходу, був презентований сіті-бот «Назар». Він дасть можливість харків'янам отримувати повідомлення на смартфон у випадку планового ремонту або будь-якої аварійної ситуації - відключення світла, гарячої або холодної води тощо.



«Сіті-бот «Назар» почне роботу приблизно у середині березня. У чому його суть? Зараз, коли оператор інформаційної служби «15-62» відповідає людині телефоном про будь-яке відключення, він бере інформацію з конкретної бази, де фіксуються такі події і є дані, коли аварія буде усунута. Ми цю базу відкриваємо для «Назара», і людина просто отримуватиме повідомлення на смартфон, якщо за її адресою щось станеться. Ніяких дзвінків, все буде автоматично. Якщо резюмувати цей підхід до відкритих даних, то можна констатувати, що, не вкладаючи взагалі бюджетних грошей, ми даємо городянам якісні онлайн-сервіси», - повідомив Олег Дробот.



За його словами, у подальшому відкриті дані будуть використовувати для створення нових сервісів у сфері житлово-комунального господарства, медицини тощо.



Під час заходу також було оголошено про всеукраїнський конкурс «Open Data Challenge 2020», у рамках якого усі зацікавлені учасники можуть подати свої ідеї щодо використання відкритих даних.