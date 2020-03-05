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05.03.2020  08:07   

Где в Харькове не будет воды 5 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Московский, 318 (п. №3, стояк) до 20:00 5 марта.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 5 марта.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 132-г (п. №2, стояк) до 20:00 5 марта.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 5 марта.

Основянский район:
ул. Никитина, 11/13 (п. №2) до 20:00 5 марта.

Холодногорский район:
ул. Инициативная, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 5 марта.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 5 марта.; ул. Клочковская, 186-б (п. №6, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 6 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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