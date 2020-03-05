05.03.2020 08:07

Где в Харькове не будет воды 5 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Московский, 318 (п. №3, стояк) до 20:00 5 марта.



Киевский район:

ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 5 марта.



Московский район:

ул. Академика Павлова, 132-г (п. №2, стояк) до 20:00 5 марта.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 5 марта.



Основянский район:

ул. Никитина, 11/13 (п. №2) до 20:00 5 марта.



Холодногорский район:

ул. Инициативная, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 5 марта.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 5 марта.; ул. Клочковская, 186-б (п. №6, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 6 марта.