Главная Новости ЖКХ У житлових будинках Харкова продовжують встановлювати прилади обліку холодної води (ФОТО)
04.03.2020  16:49   

У житлових будинках Харкова продовжують встановлювати прилади обліку холодної води (ФОТО)

Більше 50 загальнобудинкових приладів обліку холодної води були встановлені в будинках комунальної форми власності міста з початку 2020 року.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 4 березня 2020 року, повідомив начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Валерій Харлан.
 
За його словами, найближчим часом в Харкові буде встановлено ще 46 приладів обліків. У планах підприємства обладнати ними всі багатоквартирні будинки міста.
 
«Прилад обліку дозволяє розрахувати точну кількість споживання води в будинку протягом усього місяця. Абоненти, у яких встановлені внутріквартирні лічильники на воду, будуть продовжувати оплачувати послугу згідно з їх показаннями. Мешканці, які не мають приладів обліку, повинні сплатити різницю, що залишилася після вирахування спожитої води абонентами з лічильниками. Ця сума буде розділена на кількість осіб, які прописані і живуть в кожній квартирі, де немає приладу обліку», - зазначив Валерій Харлан.
 
Він додав, що ця програма діє згідно з Законами України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про енергозбереження».
 
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  коммунальщики, счетчики воды, харьков
 
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