04.03.2020 16:49

У житлових будинках Харкова продовжують встановлювати прилади обліку холодної води (ФОТО)

Більше 50 загальнобудинкових приладів обліку холодної води були встановлені в будинках комунальної форми власності міста з початку 2020 року.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 4 березня 2020 року, повідомив начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Валерій Харлан.

За його словами, найближчим часом в Харкові буде встановлено ще 46 приладів обліків. У планах підприємства обладнати ними всі багатоквартирні будинки міста.

«Прилад обліку дозволяє розрахувати точну кількість споживання води в будинку протягом усього місяця. Абоненти, у яких встановлені внутріквартирні лічильники на воду, будуть продовжувати оплачувати послугу згідно з їх показаннями. Мешканці, які не мають приладів обліку, повинні сплатити різницю, що залишилася після вирахування спожитої води абонентами з лічильниками. Ця сума буде розділена на кількість осіб, які прописані і живуть в кожній квартирі, де немає приладу обліку», - зазначив Валерій Харлан.

Він додав, що ця програма діє згідно з Законами України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про енергозбереження».