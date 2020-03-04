Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3 марта было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Мохначанская, 87, ул. Гвардейцев Широнинцев, 121, Салтовское шоссе, 250-а, пер. Академика Подгорного (Пархоменко), 2/58, ул. Пятисотницкая/ул. Баркалова (Тельмана), ул. Кузнечная, 25, ул. Академика Погорелова (Краснозорская)/ул. Армейская, ул. Космическая, 27, ул. Клочковская, 3.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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