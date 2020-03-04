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04.03.2020  11:10   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3 марта было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мохначанская, 87, ул. Гвардейцев Широнинцев, 121, Салтовское шоссе, 250-а, пер. Академика Подгорного (Пархоменко), 2/58, ул. Пятисотницкая/ул. Баркалова (Тельмана), ул. Кузнечная, 25, ул. Академика Погорелова (Краснозорская)/ул. Армейская, ул. Космическая, 27, ул. Клочковская, 3.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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