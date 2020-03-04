Как коммунальщики ликвидируют порывы

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 4 марта Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 4 марта Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков. Ночью и утром местами туман.