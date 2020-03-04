04.03.2020 08:08

Где в Харькове не будет воды 4 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Электровозная, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 4 марта.



Киевский район:

ул. Раевской (Елены Стасовой) (ч/с), ул. Льва Толстого (ч/с), ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк), б-р Мира, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 4 марта.



Московский район:

пр. Московский, 131-б (п. №1, стояк) до 17:00 4 марта;

ул. Валентиновская (Блюхера), 21-б, ул. Академика Павлова, 140, 140-а, ул. Героев Труда, 68-б (стояк), ул. Академика Павлова, 132-г (п. №2, стояк) до 20:00 4 марта.



Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 4 марта.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк), ул. Власенко, 9 (п. №7, стояк), ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 4 марта.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №13, спаренный стояк) до 20:00 4 марта.



Холодногорский район:

пер. Чередниченковский, 7 (стояк), ул. Таганская, 14/1 (п. №1) до 20:00 4 марта.



Шевченковский район:

пр. Победы, 66-д (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 4 марта.