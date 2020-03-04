Где в Харькове не будет воды 4 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Электровозная, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 4 марта.
Киевский район:
ул. Раевской (Елены Стасовой) (ч/с), ул. Льва Толстого (ч/с), ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк), б-р Мира, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 4 марта.
Московский район:
пр. Московский, 131-б (п. №1, стояк) до 17:00 4 марта;
ул. Валентиновская (Блюхера), 21-б, ул. Академика Павлова, 140, 140-а, ул. Героев Труда, 68-б (стояк), ул. Академика Павлова, 132-г (п. №2, стояк) до 20:00 4 марта.
Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 4 марта.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк), ул. Власенко, 9 (п. №7, стояк), ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 4 марта.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №13, спаренный стояк) до 20:00 4 марта.
Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (стояк), ул. Таганская, 14/1 (п. №1) до 20:00 4 марта.
Шевченковский район:
пр. Победы, 66-д (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 4 марта.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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