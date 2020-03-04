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04.03.2020  08:08   

Где в Харькове не будет воды 4 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Электровозная, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 4 марта.

Киевский район:
ул. Раевской (Елены Стасовой) (ч/с), ул. Льва Толстого (ч/с), ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк), б-р Мира, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 4 марта.

Московский район:
пр. Московский, 131-б (п. №1, стояк) до 17:00 4 марта;
ул. Валентиновская (Блюхера), 21-б, ул. Академика Павлова, 140, 140-а, ул. Героев Труда, 68-б (стояк), ул. Академика Павлова, 132-г (п. №2, стояк) до 20:00 4 марта.

Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 4 марта.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк), ул. Власенко, 9 (п. №7, стояк), ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 4 марта.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №13, спаренный стояк) до 20:00 4 марта.

Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (стояк), ул. Таганская, 14/1 (п. №1) до 20:00 4 марта.

Шевченковский район:
пр. Победы, 66-д (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 4 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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