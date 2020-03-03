03.03.2020 19:15

На «Харківводоканалі» монтують системи виявлення загрози та оповіщення населення

На двох об'єктах КП «Харківводоканал» будуть введені в експлуатацію автоматизовані комплекси раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальні системи оповіщення.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 3 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив генеральний директор КП «Харківводоканал» Віталій Панов.

За його словами, чотири об'єкти підприємства визнані об'єктами підвищеної небезпеки: Міські очисні споруди водовідведення №1 та 2, резервуари чистої води «Лідне» та водопровідна насосна станція №25а. Вони внесені до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, на них розроблені паспорти, декларації безпеки і плани ліквідації аварійних ситуацій.

Віталій Панов повідомив, що на очисних спорудах №1 проводяться роботи з підключення до електропостачання п'яти систем оповіщення, розташованих за межами споруд. Роботи планується завершити в квітні 2020 року. Також дві одиниці оповіщення монтуються на очисних спорудах №2.

За його словами, автоматизована система виявлення загроз виникнення НС змонтована, протестована, прийнята в експлуатацію, залишилося розмістити і підключити до електропостачання локальні системи оповіщення. З цього питання підприємство працює з «Харківобленерго».

Також гендиректор підприємства повідомив, що розроблений проект локальних автоматизованих системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення при можливій аварії на хлорному обладнанні в резервуарах чистої води «Лідне». Наступного тижня проект передадуть в Держекспертизу, і як тільки отримають висновок - почнуть роботи.

«По насосній станції №25а готуємо проєкт. Там буде виконаний перехід з хлору на гіпохлорит, який більш безпечний. Завершити проєктні роботи планується до кінця року», - повідомив Віталій Панов.

Зазначимо, що насосні станції «Харківводоканалу» переводять на новий метод знезараження - застосування гіпохлориту натрію замість газоподібного хлор