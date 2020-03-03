03.03.2020 13:31

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 2 марта было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Березовская, 8, въезд Загородный, 3, ул. Щигровская, 21, ул. Пожарского, 21, ул. Молодежная (Песочин), 2-а, ул. Щигровская, 75, въезд Загородный, 15, ул. Архангельская, 8, ул. Ляпунова, 11.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.