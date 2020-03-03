Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 2 марта было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Березовская, 8, въезд Загородный, 3, ул. Щигровская, 21, ул. Пожарского, 21, ул. Молодежная (Песочин), 2-а, ул. Щигровская, 75, въезд Загородный, 15, ул. Архангельская, 8, ул. Ляпунова, 11.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Звезды покровительствуют любым видам накопительства: будь то идея положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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