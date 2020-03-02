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02.03.2020  11:42   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 28, 29 февраля и 1 марта было устранено 22 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Героев Труда, 17-б, пер. Крылова, 14, ул. Ижевская, 32, ул. Архитекторов, 34, проезд 1-й Котласский, 12, ул. Шацкая (Фурманова)/ул. Проспектная, ул. Академическая, 1, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 18-г, ул. Суворова, 73/69, ул. Валерьяновская, 113, ул. Плехановская, 126, ул. Дизельная, 8, ул. 23 Августа, 79, ул. Клочковская, 338, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-а, пер. Осипенко, 20, ул. Академика Филиппова, 50, ул. Гагарина (Песочин), 5, ул. Биологическая, 18 (кор. №1), ул. Макеевская, 53-а, ул. Гагарина (Песочин), 8, пер. Лопанский, 9. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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