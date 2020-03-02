Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 28, 29 февраля и 1 марта было устранено 22 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Героев Труда, 17-б, пер. Крылова, 14, ул. Ижевская, 32, ул. Архитекторов, 34, проезд 1-й Котласский, 12, ул. Шацкая (Фурманова)/ул. Проспектная, ул. Академическая, 1, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 18-г, ул. Суворова, 73/69, ул. Валерьяновская, 113, ул. Плехановская, 126, ул. Дизельная, 8, ул. 23 Августа, 79, ул. Клочковская, 338, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-а, пер. Осипенко, 20, ул. Академика Филиппова, 50, ул. Гагарина (Песочин), 5, ул. Биологическая, 18 (кор. №1), ул. Макеевская, 53-а, ул. Гагарина (Песочин), 8, пер. Лопанский, 9.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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