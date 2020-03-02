Где в Харькове не будет воды 2 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Немышлянский район:
ул. Харьковских дивизий, 17 (п. №2, стояк) до 18:00 2 марта.
Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 1(п. №1, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк), (п. №7, стояк), ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 2 марта.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 146-г (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 2 марта.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 66-д (п. №5, стояк), 71 (п. №6, стояк) ул. Шекспира, 11(п. №1) до 20:00 2 марта.
У этого феерического дня есть множество плюсов: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
В выходные погода наладится, дожди прекратятся. Синоптики обещают, что будет тепло.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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