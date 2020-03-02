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02.03.2020  08:03   

Где в Харькове не будет воды 2 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Немышлянский район:
ул. Харьковских дивизий, 17 (п. №2, стояк) до 18:00 2 марта.

Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 1(п. №1, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк), (п. №7, стояк), ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 2 марта.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 146-г (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 2 марта.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 66-д (п. №5, стояк), 71 (п. №6, стояк) ул. Шекспира, 11(п. №1) до 20:00 2 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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