Где в Харькове не будет воды 1 марта

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Героев Сталинграда, 146-г (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 02.03.20 г.
А также:
Киевский район:
пер. Юрия Кондратюка (Кулика Ивана), 2/10, пр. Жуковского, 1 (стояк) до 18:00 02.03.20 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №1, стояк) до 18:00 02.03.20 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских дивизий, 17 (п. №2, стояк) до 18:00 01.03.20 г.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9) ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 02.03.20 г.
Холодногорский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 1 (п. №1, стояк) до 20:00 01.03.20 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 66-д (п. №5), пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк) до 20:00 02.03.20 г.
У этого феерического дня есть множество плюсов: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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