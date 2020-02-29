Где в Харькове не будет воды 29 февраля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Шишковская, 5 (стояк), пер. Юрия Кондратюка (Кулика Ивана), 2/10, ул. Проспектная (ч/с), ул. Шацкая (Фурманова) (ч/с), ул. Соединенная (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Высоченская (ч/с), ул. Вятская (ч/с) до 20:00 29.02.20 г.до 20:00 29.02.20 г.
А также:
Немышлянский район:
ул. Харьковских дивизий, 17 (п. №2, стояк) до 17:00 29.02.20 г.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 12 (п. №1, стояк) ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 29.02.20 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 56 (п. №9, стояк) до 20:00 29.02.20 г.
Слободской район:
проезд Садовый, 24 (стояк), пр. Героев Сталинграда, 146-г (п. №1, стояк) до 20:00 29.02.20 г.
Сегодня звезды склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
В выходные погода наладится, дожди прекратятся. Синоптики обещают, что будет тепло.
Древние римляне впервые отметили этот день в 45 году до нашей эры.
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