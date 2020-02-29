Где в Харькове не будет воды 29 февраля

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Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 29 февраля Сегодня звезды склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на Масленицу В выходные погода наладится, дожди прекратятся. Синоптики обещают, что будет тепло.