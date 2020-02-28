Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 27 февраля было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Героев Труда, 12-ж, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 74, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 28, ул. Коростельская, 21, ул. Редина (Комсомольская), 5, пр. Победы, 74-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств – обещает принести вам немало сюрпризов.
Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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