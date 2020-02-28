28.02.2020 10:47

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 27 февраля было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Героев Труда, 12-ж, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 74, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 28, ул. Коростельская, 21, ул. Редина (Комсомольская), 5, пр. Победы, 74-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.