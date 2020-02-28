Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
28.02.2020  10:47   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 27 февраля было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Героев Труда, 12-ж, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 74, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 28, ул. Коростельская, 21, ул. Редина (Комсомольская), 5, пр. Победы, 74-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.02 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 28 февраля. Список адресов 27.02 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 27.02 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 27 февраля. Список адресов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 