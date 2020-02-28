Где в Харькове не будет воды 28 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 28 февраля.
Новобаварский район:
ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 28 февраля.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 12 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №8, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №6), ул. Тобольская, 31-а до 20:00 28 февраля.
День творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств – обещает принести вам немало сюрпризов.
Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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