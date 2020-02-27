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27.02.2020  11:00   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 26 февраля было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Чайковского, 6, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 70, ул. Грибоедова, 36, пер. Крутогорский, 23, ул. Зачепиловская, 57, Белгородское шоссе (воинская часть), ул. Буковая (Завода Комсомолец), 2-а, ул. Шатиловская (Ленина), 12-а. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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