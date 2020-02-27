Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 26 февраля было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Чайковского, 6, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 70, ул. Грибоедова, 36, пер. Крутогорский, 23, ул. Зачепиловская, 57, Белгородское шоссе (воинская часть), ул. Буковая (Завода Комсомолец), 2-а, ул. Шатиловская (Ленина), 12-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Ночью без существенных осадков, слабый туман. Утром небо затянется облаками, а ближе к полудню начнется мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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