Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 24 февраля было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 145-а, ул. Героев Труда, 12-д, ул. Василия Мельникова (Межлаука), 9/1, пер. Метизный, 14, ул. Техническая, 24, ул. Целиноградская, 8, ул. Есенина, 13.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента.
Утром немного продержится ясная погода, а уже днем небо покроется облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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