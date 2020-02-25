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25.02.2020  10:56   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 24 февраля было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 145-а, ул. Героев Труда, 12-д, ул. Василия Мельникова (Межлаука), 9/1, пер. Метизный, 14, ул. Техническая, 24, ул. Целиноградская, 8, ул. Есенина, 13.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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