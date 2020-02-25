25.02.2020 11:09

Из-за непогоды на Харьковщине обесточены десяток населенных пунктов

Информация об отключениях указана в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области



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По данным оперативных служб, 24 февраля в связи с ухудшением погодных условий произошло частичное отключение населенных пунктов от электроснабжения в Богодуховском, Коломакском, Краснокутском, Зачепиловском, Харьковском, Валковском, Купянском районах.

По состоянию на 7:00 25 февраля ремонтные работы продолжаются.