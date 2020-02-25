Из-за непогоды на Харьковщине обесточены десяток населенных пунктов

Информация об отключениях указана в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области
По данным оперативных служб, 24 февраля в связи с ухудшением погодных условий произошло частичное отключение населенных пунктов от электроснабжения в Богодуховском, Коломакском, Краснокутском, Зачепиловском, Харьковском, Валковском, Купянском районах.
По состоянию на 7:00 25 февраля ремонтные работы продолжаются.
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента.
Утром немного продержится ясная погода, а уже днем небо покроется облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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