Где в Харькове не будет воды 24 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк), б-р Ивана Каркача, 79, 81 (п. №1) до 20:00 24 февраля.
Киевский район:
ул. Астрономическая, 17 (стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк) до 20:00 24 февраля.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №4, стояк) до 20:00 24 февраля.
Немышлянский район:
ул. Василия Мельникова (Межлаука), 9/1 до 20:00 24 февраля.
Новобаварский район:
ул. Щигровская (ч/с), ул. Пятисотницкая, 20, ул. Тимирязева, 42, ул. Полтавский Шлях, 53/55 (п. №1) до 20:00 24 февраля.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №4, спаренный стояк), 183 (стояк) до 20:00 24 февраля;
пр. Героев Сталинграда, 25 (п. №1) до 20:00 25 февраля.; ул. Александра Матросова, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 24 февраля.
Шевченковский район:
ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №6, стояк) до 20:00 24 февраля.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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