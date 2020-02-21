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21.02.2020  11:38   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 20 февраля было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 145-а, ул. Астрономическая, 37, ул. Врубеля (Луначарского), 42, ул. Тернопольская, 19, ул. Киргизская, 3, ул. Клочковская, 197, пр. Людвига Свободы, 48-в, ул. 23 Августа, 70.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, порыв, харьковводоканал
 
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