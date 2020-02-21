Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 20 февраля было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 145-а, ул. Астрономическая, 37, ул. Врубеля (Луначарского), 42, ул. Тернопольская, 19, ул. Киргизская, 3, ул. Клочковская, 197, пр. Людвига Свободы, 48-в, ул. 23 Августа, 70.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения ответственных дел.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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