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20.02.2020  08:05   

Где в Харькове не будет воды 20 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 20.02.20 г.

Киевский район:
въезд 1-й Роменский (ч/с), въезд 2-й Роменский (ч/с) до 20:00 20.02.20 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 74-а (п. №1, стояк) до 20:00 20.02.20 г.; ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.02.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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