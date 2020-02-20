Где в Харькове не будет воды 20 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 20.02.20 г.
Киевский район:
въезд 1-й Роменский (ч/с), въезд 2-й Роменский (ч/с) до 20:00 20.02.20 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 74-а (п. №1, стояк) до 20:00 20.02.20 г.; ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.02.20 г.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
влажность:
давление:
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