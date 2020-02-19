Главная Новости ЖКХ Ремонт колектора на Зерновій: у Харківводоканалі повідомили, коли відновлять подачу води в будинки
19.02.2020  12:53   

Ремонт колектора на Зерновій: у Харківводоканалі повідомили, коли відновлять подачу води в будинки

Бригади КП «Харківводоканал» виконують аварійно-відновлювальні роботи на каналізаційному трубопроводі по вул. Зерновій, 9.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у КП «Харківводоканал», у зв'язку з цим до 24:00 19 лютого відключено водопостачання у 150 будинках частин Немишлянського і Слобідського районів.

Підвіз води здійснюється цистернами підприємства.

На місці пошкодження працюють бригади «Харківводоканалу».

На підприємстві зазначили, що докладено всіх зусиль, щоб у найкоротші терміни завершити аварійно-відновлювальні роботи.

КП «Харківводоканал» приносить вибачення за тимчасові незручності.

Источник:   ХМР
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, порыв, харьковводоканал
 
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