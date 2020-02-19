Ремонт колектора на Зерновій: у Харківводоканалі повідомили, коли відновлять подачу води в будинки

Бригади КП «Харківводоканал» виконують аварійно-відновлювальні роботи на каналізаційному трубопроводі по вул. Зерновій, 9.
Як повідомили у КП «Харківводоканал», у зв'язку з цим до 24:00 19 лютого відключено водопостачання у 150 будинках частин Немишлянського і Слобідського районів.
Підвіз води здійснюється цистернами підприємства.
На місці пошкодження працюють бригади «Харківводоканалу».
На підприємстві зазначили, що докладено всіх зусиль, щоб у найкоротші терміни завершити аварійно-відновлювальні роботи.
КП «Харківводоканал» приносить вибачення за тимчасові незручності.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
влажность:
давление:
ветер: