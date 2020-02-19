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19.02.2020  08:05   

Где в Харькове не будет воды 19 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Пушкинская, 63 (п. №1) до 20:00 19 февраля.

Московский район:
ул. Героев Труда, 17 (п. №9, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №2, стояк) до 18:00 19 февраля.

Новобаварский район:
ул. Щигровская (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева) (ч/с) до 20:00 19 февраля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 58 (п. №1, стояк) до 20:00 19 февраля.

Слободской район:
ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк) до 20:00 19 февраля.

Холодногорский район:
пер. Пластичный, 4, 6, 8, 10 до 20:00 19 февраля.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк), 15-а (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №3), пр. Науки (Ленина), 31-а (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 74-а (п. №1, стояк), ул. Белогорская (ч/с), ул. Клочковская, 197-а,б,в, 199, 199-б,в,г, 201 до 20:00 19 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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