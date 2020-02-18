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18.02.2020  17:36   

Харків розвиває сферу енергоефективності

Перше засідання Ради розвитку громад і територій Харківської області відбулосяу Харківській обласній державній адміністрації.


// city.kharkov.ua

У ньому взяв участь заступник Харківського міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрій Руденко.

Учасники засідання розглянули хід реалізації програми Президента України «Велике будівництво» в частині споруди шкіл, дитячих садів і стадіонів; перспективи реалізації обласної програми надання підтримки учасникам АТО і ООС для будівництва житла; виконання постанови Кабінету міністрів про нарахування плати за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання з урахуванням зміни ціни на газ; теплопостачання населених пунктів Харківської області, а також питання підтримки проєктів з енергоефективності житлового фонду.

Як повідомив після наради віцемер Андрій Руденко, в Харкові працює кілька програм з енергоефективності, і місто займає в цьому питанні лідируючі позиції. У Харкові тепломодернізують житловий фонд комунальної форми власності, установи соціальної сфери, будинки ОСББ та ЖБК - встановлюють індивідуальні теплові пункти, прилади обліку з погодним регулюванням, продовжують перекладання тепломереж.

«Роботи багато і за різними напрямами. Енергоефективність для нас - один із пріоритетних напрямків. Ми залучаємо кошти Світового банку. Деякі програми передбачають часткову компенсацію коштів на енергоефективні заходи з міського бюджету, є програми, де використовуються кошти держбюджету», - повідомив віце-мер.

Він зазначив, що передбачається фінансування заходів з енергоефективності будинків комунальної власності та ОСББ, але в першу чергу потрібне бажання людей. «Тому профільні департаменти працюють із жителями, пояснюють людям можливості, які дають енергоефективні програми», - зазначив Андрій Руденко.

Нагадаємо, що в місті діє кілька програм з енергозбереження і підвищення енергоефективності житлового фонду. У харків'ян є можливість брати «теплі кредити» на утеплення будинків. Крім того, цього року в більш ніж 100 будинках комунальної форми власності планується виконати заходи в рамках співпраці з Державним фондом енергоефективності.

Источник:   ХМР
 Тэги:  энергоэффективность, энергодом, харьков
 
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