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18.02.2020  15:31   

Середина месяца – пора передавать показатели за воду

КП «Харьковводоканал» напоминает, что харьковчане могут передавать показания приборов учета холодной воды любым удобным способом.


//vodokanal.kharkov.ua

Один из которых - viber. Специальный номер viber: (050) 707-58-51 (данный номер предназначен только для приема показаний в формате сообщений).

Как сообщили в Департаменте сбыта КП «Харьковводоканал», также для удобства абонентов на предприятии существует несколько различных способов передачи показаний приборов учета холодной воды.

Способы передачи показаний приборов учета холодной воды:

Личный кабинет на официальном сайте предприятия: vodokanal.kharkov.ua.

Электронная почта для приема показаний приборов учета воды: [email protected]

Круглосуточный телефон для приема показаний водомеров: 057 707-58-51.

Сall-центр предприятия: 057 707-57-57 (с 8:00 до 21:00 кроме воскресенья)

На предприятии напомнили, что для корректных начислений за услуги водоснабжения и водоотведения абонентам КП «Харьковводоканал» следует ежемесячно до 20 числа текущего месяца передавать показания приборов учета холодной воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  показатели, счетчик, харьков, харьковводоканал, вайбер
 
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