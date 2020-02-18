18.02.2020 15:31

Середина месяца – пора передавать показатели за воду

КП «Харьковводоканал» напоминает, что харьковчане могут передавать показания приборов учета холодной воды любым удобным способом.



//vodokanal.kharkov.ua

Один из которых - viber. Специальный номер viber: (050) 707-58-51 (данный номер предназначен только для приема показаний в формате сообщений).

Как сообщили в Департаменте сбыта КП «Харьковводоканал», также для удобства абонентов на предприятии существует несколько различных способов передачи показаний приборов учета холодной воды.

Способы передачи показаний приборов учета холодной воды:

Личный кабинет на официальном сайте предприятия: .

Электронная почта для приема показаний приборов учета воды: [email protected]

Круглосуточный телефон для приема показаний водомеров: 057 707-58-51.

Сall-центр предприятия: 057 707-57-57 (с 8:00 до 21:00 кроме воскресенья)

На предприятии напомнили, что для корректных начислений за услуги водоснабжения и водоотведения абонентам КП «Харьковводоканал» следует ежемесячно до 20 числа текущего месяца передавать показания приборов учета холодной воды.