17.02.2020 08:07

Где в Харькове не будет воды 17 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Слободской район:

ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк), ул. Плехановская, 41/43 (п. №2, стояк), ул. Аэрофлотская, 2 (п. №1), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (кор. №2, п. №2), ул. Александра Матросова, 8 (стояк) до 20:00 17.02.20 г.



Московский район:

ул. Героев Труда, 46 (п. №2, стояк) до 17:00 17.02.20 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а (стояк) до 18:00 17.02.20 г.; ул. Светлая, 7-б (стояк), Салтовское шоссе, 59/1 (п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-б (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54 (п. №1, стояк) до 20:00 17.02.20 г.



Киевский район:

ул. Алчевских (Артема), 24 (п. №1), ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 17.02.20 г.



Новобаварский район:

ул. Селянская, 30 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17.02.20 г.



Шевченковский район:

ул. Белогорская (ч/с), ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк), 68-б (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк) до 20:00 17.02.20 г.